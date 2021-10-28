Ведущий Comment Out высказался о памятнике на Лубянке

Телеведущий и один из авторов шоу Comment Out Владимир Маркони высказался о процессе выбора памятника, который хотели установить на Лубянской площади в Москве. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время разговора Маркони попросили рассказать, что изменилось в Москве за последние десять лет. В целом телеведущий положительно оценил динамику развития города. Однако обратил внимание на дискуссию по поводу выбора одного из монументов. «Много странных действий с теми же голосованиями за памятник на Лубянке и потом смешные отговорки, что голосование было, но на него мы ориентироваться не будем», — отметил телеведущий.

Среди достижений столицы Маркони назвал появление большого количества видов транспорта, включая велосипеды и самокаты, а также освещенность улиц. «Глобально ставлю лайк», — заключил телеведущий.

Дискуссия по поводу возвращения монумента на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года, когда мэрии столицы предложили перенести туда памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Позже было организовано голосование, в котором россияне должны были выбрать между монументами Дзержинскому и князю Александру Невскому. Однако мнение разделилось примерно на пополам. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование.