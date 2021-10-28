Тимур Бекмамбетов и общество «Знание» займутся просветительским контентом

Продюсер Тимур Бекмамбетов и российское общество «Знание» станут кураторами творческих лабораторий, которые объединят специалистов индустрии кино и технологий для популяризации научно-технических знаний.

Объедение планируется в рамках нового проекта «Наука кино», кураторами которого станут Российское общество «Знание» и продюсер Тимур Бекмамбетов, основатель студии Bazelevs — единственной из России в десятке самых инновационных компаний мира по версии Fast Company.

В рамках проекта планируется запуск творческих лабораторий, в которых к созданию просветительского контента вместе с кинематографистами подключатся учёные, инженеры и разработчики.

Старт программе даст лаборатория CINEMA + AI, в рамках которой молодые кинематографисты окунутся в жизнь инженеров и IT-разработчиков, чтобы снять кино про искусственный интеллект. Партнерами проекта стали Высшая школа экономики, Высшая школа кино «АРКА», а также Vision Media Postproduction, призванная помочь участникам на этапе постпродакшн.

Студенты и выпускники Высшей школы кино «АРКА» отправятся в Пермь в Технопарк Morion Digital — крупнейший частный технопарк городского формата в сфере высоких технологий в России, одним из ключевых направлений которого является Искусственный интеллект. С 3 по 8 ноября преподаватели, резиденты и эксперты технопарка представят молодым кинематографистам свои технологические разработки и IT-культуру, которые лягут в основу фильмов об IT-сфере.

«Объединение знаний и опыта кинематографистов и ИТ-специалистов даст нам совершенно новый просветительский контент. Взгляд на технологии глазами профессионалов из индустрии медиа и кино позволит рассказать о них по-новому, сделать их понятнее для зрителя. И именно это один из принципов общества «Знание» — рассказывать просто о сложном, сделать знание доступным, донести его до каждого», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Результатом работы творческой лаборатории станут короткометражные фильмы про разработки в сфере искусственного интеллекта, а также жизнь их создателей. Эти работы лягут в основу первых российских сериалов и фильмов про современные технологии и их разработчиков: студенты и выпускники киношкол представят свои работы лидерам российских онлайн-платформ и кинопродюсерам в рамках съемок специального выпуска питчинг-шоу DreamApp. Показ короткометражек про современные технологии пройдет 22 ноября в Москве.

«К сожалению, у нас пока практически нет ни документальных фильмов, ни сериалов, которые бы достоверно и интересно знакомили зрителя с индустрией высоких технологий. В Голливуде такие программы обмена опытом и компетенциями между специалистами индустрии кино и развлечений и учеными, инженерами и разработчиками уже давно существуют. Мы надеемся запустить такие творческие лаборатории и в других областях научно-технического знания», — отметил Тимур Бекмамбетов.

