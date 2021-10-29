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Лукашенко назвал сумму расходов на борьбу с коронавирусом

Лукашенко: на борьбу с COVID-19 выделят 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сумму расходов, которые выделят на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«На конец года два миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги», — сказал Лукашенко.

Ранее власти Белоруссии временно запретили вывоз кислорода из страны на фоне усугубления ситуации с COVID-19. Совет министров также подписал постановление о внесении кислорода в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения.

Глава Комитета государственного контроля докладывал о фактах необоснованного роста цен на кислород, на что Лукашенко потребовал «выворачивать карманы» наживающихся на белорусах мерзавцев.

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