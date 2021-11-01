Женщина выиграла в лотерею, уволилась с работы и стала охотницей за привидениями

В английском городе Хакнолл, графство Ноттингемшир, пара выиграла в лотерею и теперь в течение 30 лет будет ежемесячно получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (968 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

Счастливчиками стала супружеская пара: 39-летняя Лаура Хойл и 37-летний Кирк Стивенс. Помимо игры в лотерею у них есть другое увлечение: они давно занимаются охотой за привидениями и ведут канал на YouTube, где делятся впечатлениями от увиденного и услышанного.

Как только британцы узнали о выигрыше пожизненного обеспечения, женщина приняла решение уволиться с работы логистом и устроиться охотницей на полную ставку. Муж не последовал ее примеру и продолжил совмещать работу инженером-авиаконструктором с погонями за призраками.

Пара планирует тратить выигранные деньги на посещение популярных среди призраков мест и на покупку профессионального оборудования, которое помогает вычислять паранормальную активность. Британцы уже успели побывать в Музее правосудия в Ноттингеме, который считается одним из самых излюбленных призраками мест в Великобритании.

«Мы многое повидали во время визита в музей. Только в одной части зала суда было больше паранормальной активности, чем в любом другом месте, в котором нам раньше довелось побывать», — рассказала Хойл.

Ранее сообщалось, что в округе Адлингтон английского графства Ланкашир охотники за привидениями по неизвестной причине оказались заперты в бывшем полицейском участке. Представитель пожарной службы отметил, что застрявших искателей приключений удалось освободить только к утру.