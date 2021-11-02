Фанаты пристыдили Мадонну за чересчур откровенный для ее возраста наряд

Мадонна снялась в кроп-топе и мини-шортах в честь Хеллоуина и разочаровала поклонников

Фанаты пристыдили американскую поп-исполнительницу Мадонну за чересчур откровенный для ее возраста наряд. Фотографии и комментарии разочарованных поклонников появились на ее странице в Instagram.

63-летняя знаменитость выбрала образ Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц» в честь Хеллоуина. Певицу засняли в мини-шортах с пайетками, белом кроп-топе с глубоким декольте и широкими дырами, а также колготках в сетку. Ее образ дополнили кожаные сапоги на платформе, красные перчатки и различные украшения.

На размещенных кадрах Мадонна держит в руках биту, а ее волосы покрашены в розовый и голубой цвета и собраны в два хвоста. Визажист также нанес на лицо звезды нюдовый макияж и нарисовал татуировку в форме сердца на щеке. «Маленький монстр папочки», — подписала она пост, который набрал 640 тысяч лайков.

Поклонники не оценили новую съемку поп-исполнительницы и осудили ее в многочисленных комментариях. «Повзрослей!», «Она забывает, сколько ей лет», «Мадонна, тебе нужно остановиться», «Просто привлекает к себе внимание», «Отвратительная бабенка», — высказывались они.

В октябре Мадонна задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, музыкант заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.