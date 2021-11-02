«Одноклассники» представили крупное обновление

Соцсеть «Одноклассники» к годовщине сервиса «Моменты» представила крупное обновление. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, возможность отвечать на моменты с помощью личных сообщений и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу.

Отмечается, что благодаря новым настройкам приватности юзеры вправе самостоятельно определять степень конфиденциальности постов: фото или видео можно скрыть от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям. В ближайшее время соцсеть запустит возможность размещать моменты, которые будут видны всем пользователям.

Вдобавок пользователи теперь могут отвечать на моменты личным сообщением: при ответе на публикацию текстовое сообщение будет отправлено в личную переписку. Кроме того, для пользователей Android-приложения доступна функция слайд-шоу: сервис автоматически создает видео из нескольких фотографий с фоновой музыкой — она была написана специально для сервиса и выбирается автоматически.

«За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67 процентов постоянно просматривают публикации друзей, еще 33 процента с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53 процентам пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких», — сообщил директор по проектам соцсети Владимир Кочетков.

«Одноклассники» запустили «Моменты» в октябре 2020 года как возможность публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности с помощью интерактивного рейтинга. За год с момента запуска ежемесячная активная аудитория сервиса достигла 26 миллионов пользователей и составляет уже более половины аудитории всей социальной сети в России. Число просмотров моментов в месяц достигло 460 миллионов, а количество реакций пользователей на них — 48 миллионов. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

30 сентября сообщалось, что в маркетплейсе «Одноклассников» появились товары благотворительных фондов — вся выручка от продажи будет направлена на помощь подопечным благотворительных организаций. Первыми товары выложили такие организации как «Живи сейчас», «Жизнь как чудо», «Дом с маяком» и «Антон тут рядом».