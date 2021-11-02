Российский чиновник устроил свадьбу для дочери на тысячу гостей вопреки локдауну

Вице-премьер Карачаево-Черкессии Руслан Тамбиев устроил свадьбу для дочери, на которой присутствовали около тысячи человек. Праздник прошел вопреки локдауну и запрету массовых мероприятий в республике, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

На опубликованных кадрах видно, что свадьба проходила без соблюдения ограничительных мер — люди не держали социальную дистанцию и не носили маски. В ролике Тамбиев танцует с дочерью в окружении гостей. Для пришедших на свадьбу выступает рэпер Мот.

27 октября глава Карачаево-Черкессии Темрезов заявил, что в республике введены новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Запрет коснулся проведения массовых спортивных и культурных мероприятий, также временно прекратили работу рестораны. По его словам, в регионе зафиксировано максимальное количество госпитализированных с начала пандемии. Чиновник призвал «ослабить скорость распространения инфекции и сохранить здоровье граждан».

Ранее представитель столичной мэрии Алексей Немерюк рассказал, что в Москве намерены вычислять организаторов концертов и вечеринок, нарушающих запрет на проведение массовых мероприятий, по фотографиям в соцсетях.