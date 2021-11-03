Женщина тайно вышла замуж за родственника и родила от него двух детей

Полиция поймала индианку, которая 17 лет скрывала от семьи брак с родственником

В индийском штате Керала полиция поймала женщину, которую родственники заподозрили в тайном союзе с одним из членов семьи и рождении от него двух детей. Об этом сообщает Daily Star.

В субботу, 30 октября, полиция штата передала суду пойманную после длительного расследования женщину, чье имя не называется. Уточняется, что расследование проводилось по просьбе родственников индианки. 17 лет назад, в 2004 году, она сказала семье, что получила работу учителя и переехала из Кералы в штат Андхра-Прадеш. Вскоре она уведомила родственников, что вышла замуж за местного жителя, и затем прервала с ними все контакты.

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Данный поступок вызвал подозрения у родных индианки, и они безуспешно пытались разыскать ее. Ее ложь начала раскрываться в 2015 году, когда на ее старый адрес, в дом родителей, пришла государственная идентификационная карта. В удостоверении ее родственник был указан как муж. Мужчина навестил семью, чтобы избежать подозрений, и заявил, что никогда не вступал в брак с пропавшей индианкой.

В это время женщина позвонила нескольким родственникам, чтобы они ничего не заподозрили. Она также отправила семье фотографию, на которой были изображены она, неизвестный мужчина, которого она называла мужем, и двое детей. Обеспокоенные родные подали заявление в полицию с просьбой провести расследование.

В итоге выяснилось, что присланная фотография — подделка, а индианка действительно состоит в браке с родственником и живет в городе Палаккад. Женщина предстала перед судом. По результатам заседания она получила разрешение на продолжение совместной жизни с мужем и рожденными от него детьми.

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