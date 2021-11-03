На мужа политолога Шульман подали в суд за самовольную пристройку

Правительство Москвы подало в суд на Михаила Шульмана за незаконную надстройку здания

Столичные власти возмутила незаконная пристройка, которая принадлежит мужу политолога Екатерины Шульман Михаилу Шульману. Правительство Москвы и департамент городского имущества подали совместный иск в городской Арбитражный суд с требованием признать конструкцию самовольной, передает RT со ссылкой на пресс-службу суда.

Дату заседания еще не назначили, а Михаил Шульман не ответил на просьбы прокомментировать инцидент. Супруг Екатерины Шульман является председателем московского ТСЖ «Рождественский бульвар, дом 10/7». Ранее от жителей этого дома поступали жалобы на не согласованное с ними выделение помещений для штаба Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признанного экстремистской организацией).

Ранее в Дагестане жители дома подали иск на незаконную пристройку мировой судьи. Женщина решила увеличить площадь квартиры и без ведома соседей заняла часть лестничной клетки, из-за чего по подъезду стало невозможно переносить крупногабаритную мебель. Помимо самовольного расширения жилплощади, судья организовала себе личную парковку в общем дворе.