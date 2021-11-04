Брижит Бардо наказали за расизм

Французскую актрису Брижит Бардо обвинили в расизме и оштрафовали на 20 тысяч евро, передает передает Wion. Такое наказание определил суд Сен-Дени после слов актрисы в адрес жителей острова Реюньон в Индийском океане.

Еще в 2019 году Бардо отправила письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен от имени своего фонда защиты животных. Актриса осуждала «варварское» обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее «пережитки каннибализма прошлых веков».

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В письме актриса написала о местных жителях так: «Аборигены, сохранившие свои дикие гены». Подобное выражение сочли оскорблением по расовому признаку. По словам прокурора, высказывания Бардо были «оскорбительными и травмирующими»,отмечает Journal de l'île de La Réunion. Сама Бардо была на судебном заседании и извинялась за свои слова, пытаясь оправдать их тем, что она озабочена «трагической судьбой» животных на острове. Пресс-секретаря актрисы, Брюно Жаклена, также оштрафовали на 4 тысячи евро за участие в публичных оскорблениях.

Летом 2021-го Бардо обязали выплатить штраф в пять тысяч евро за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шраена. Поводом стала публикация на сайте ее фонда, где актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации «недочеловеками отвратительной трусости» и «террористами животного мира», упоминая при этом главу общества Шраена. До этого Бардо жестко высказывалась о мусульманах во Франции и заявляла, что они разрушают страну. В 2004 году ее оштрафовали на 5 тысяч евро за расистские высказывания.