Пожарные на скорость забежали на 39-й этаж дома

В Санкт-Петербурге прошли соревнования среди пожарных по скоростному подъему, посвященные памяти Героя России Евгения Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

В рамках испытания «Вертикальный вызов» пожарные поднялись на 39-й этаж небоскреба «Лидер-Тауэр», преодолев 936 ступеней в боевой экипировке и средствах индивидуальной защиты. Участие в соревнованиях также приняли добровольные пожарные и огнеборцы из других субъектов России. Конкуренцию им составили спасатели из-за рубежа.

Лучшее время среди мужчин составило 4 минуты 53 секунды, среди женщин — 8 минут 53 секунды. При этом вне конкурса выступила радиотелефонист 42-ой пожарной части города Гатчина Анастасия Дьякова, результат которая поднялась за 8 минут 38 секунд.

В 2017 году киевские полицейские отжались 22 раза ради ветеранов АТО. Флешмоб запустил украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. По его словам, главная цель мероприятия — привлечь внимание к бывшим бойцам АТО, которым сложно адаптироваться к мирной жизни.