Российские следователи потеснят музыкантов со сцены

В Следственном комитете России (СКР) задумались о создании собственного вокально-инструментального ансамбля (ВИА). Об этом в пятницу, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, в настоящее время объявлен конкурс, победители которого войдут в музыкально-танцевальный коллектив. Отбор победителей будет производиться лично руководством СКР вместе с членами Общественного совета ведомства — заслуженными и народными артистами. Среди них — Юрий Антонов, Александр Маршалл и Михаил Пореченков.
26 декабря сообщалось, что оркестр Культурного центра столичного главка МВД устроил музыкальный флешмоб в аэропорту Внуково. Полицейские начали флешмоб с игры на ударных в фойе одного из терминалов, затем они стали спускаться вниз по эскалатору, выходить из-за стоек регистрации и рекламных стендов.