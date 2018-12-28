Российские следователи потеснят музыкантов со сцены

В Следственном комитете России (СКР) задумались о создании собственного вокально-инструментального ансамбля (ВИА). Об этом в пятницу, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в настоящее время объявлен конкурс, победители которого войдут в музыкально-танцевальный коллектив. Отбор победителей будет производиться лично руководством СКР вместе с членами Общественного совета ведомства — заслуженными и народными артистами. Среди них — Юрий Антонов, Александр Маршалл и Михаил Пореченков.

26 декабря сообщалось, что оркестр Культурного центра столичного главка МВД устроил музыкальный флешмоб в аэропорту Внуково. Полицейские начали флешмоб с игры на ударных в фойе одного из терминалов, затем они стали спускаться вниз по эскалатору, выходить из-за стоек регистрации и рекламных стендов.

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