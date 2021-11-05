В США пожаловались на «прискорбное» отставание от России по числу ледоколов

Соединенные Штаты «прискорбно далеко позади» России и Китая по величине ледокольного флота. На нехватку ледоколов пожаловался министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не уделяет достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен данный регион мира, в настоящее время приобретающий все большее значение. Министр рассказал, что у США всего два устаревающих ледокола, в то время как у Москвы и Пекина насчитывается по несколько десятков подобных кораблей.

Помимо этого, глава ведомства заявил о том, что администрация президента США Джо Байдена работает над бюджетным запросом об увлечении числа ледоколов. «Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике», — резюмировал Майоркас.

Ранее замначальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрей Ефимов рассказал, что в России до 2033 года построят пять ледоколов для вспомогательного флота ВМФ. По его словам, новые корабли расширят возможности флота по снабжению районов Крайнего Севера.

