В Калининградской области решили связать два курорта променадом

Власти Калининградской области решили связать два города-курорта Светлогорск и Пионерский двухкилометровым променадом по набережной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области, пишет «Интерфакс».

Отмечалось, что для строительства проекта был объявлен открытый конкурс. Так, на морском берегу появится променад-эстакада протяженностью почти 2,4 километра и шириной до 20 метров, включая велодорожку. Объект также будет выполнять функции волногасящего гидротехнического сооружения и обеспечивать противооползневую защиту склонов.

Стоимость проектных работ оценивают максимум в 64,9 миллиона рублей. Связать города планируют до конца 2022 года. Общая протяженность променада от Светлогорска до Пионерского составит более четырех километров.

Ранее в октябре в Калининградской области во время работ по строительству участка Приморского кольца обнаружили древний некрополь. Как отмечается, найденные захоронения относятся к III-VII векам нашей эры. Всего на территории некрополя отыскали порядка 2 тысяч могил мужчин, женщин и детей.