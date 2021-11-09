Раскрыт новый самый мощный смартфон Xiaomi

Xiaomi представит очередной мощный игровой смартфон. Об этом в своем аккаунте на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Согласно раскрытой информации источника, китайская компания работает над новым смартфоном линейки Black Shark. Девайсы указанной серии называют самыми мощными смартфонами в мире. Аппарат будет ориентирован на геймеров, иметь высокую производительность и набор игровых аксессуаров.

Digital Chat Station отметил, что Black Shark 5 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 898 — данный чип окажется одним из самых производительных на рынке. Также известно, что в ближайшее время будет выпущен аппарат Red Magic 7, который также получит Snapdragon 898.

Специалист не стал раскрывать других характеристик устройств. Также автор не назвал сроков выхода флагмана. Вероятно, анонс состоится в 2022 году.

Последним девайсом серии является модель Black Shark 4S, которая была анонсирована в середине октября. Геймерское устройство имеет 6,67-дюймовый экран AMOLED E4 с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 144 герц, флагманский процессор Snapdragon 888+, от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти.