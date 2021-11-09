Глава Мосгоризбиркома решил уйти со своего поста

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил уйти со своего поста. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя», — подчеркнула глава ЦИК. Она отметил, что Ермолов останется членом комиссии и будет делиться своим опытом.

ЦИК России переназначит членами Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, который занимал должность замглавы МГИКа, а также члена Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову (она вошла в состав городской комиссии в минувшем году).

Юрий Ермолов был избран председателем Мосгоризбиркома 2020 года. Уточняется, что до этого он занимал пост заместителя председателя. До Ермолова избирательную комиссию Москвы на протяжении 25 лет возглавлял Валентин Горбунов. В марте минувшего года он объявил о добровольной отставке по состоянию здоровья. Кроме того, бывший глава Мосгоризбиркома лично предложил Ермолова в качестве своего заместителя.

