Российский вирусолог оценил эффективность повторной вакцинации другим препаратом

Повторная вакцинация против COVID-19 препаратом, созданным на другой платформе, может дать большую защиту. Такую оценку дал врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По словам российского вирусолога, различные научные данные показывают, что повторная вакцинация возможна совершенно разными препаратами, при этом их эффективность должна быть доказана.

«Если мы сделаем в России прививку одной вакциной, то за рубежом можно сделать другую платформу. Если в России сделали "Спутником V", то и ревакцинироваться можно этой же платформой — "Спутником Лайт"», — рассказал Тимаков и добавил, что комбинации для повторной вакцинации разнообразны.

Вирусолог отметил, что одна прививка защищает не больше, чем на полгода, и может не спасти от заболевания, поэтому необходимо вакцинироваться повторно. Также укол понадобится спустя время после перенесенного COVID-19.

Ранее Тимаков заявил, что повторно вакцинироваться от COVID-19 можно любой российской вакциной, однако самой эффективной он назвал «Спутник V», так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.