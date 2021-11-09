Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра

Во вторник, 9 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Это следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.

Кроме того, депутаты обсудят правительственный проект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.

Также депутаты намерены рассмотреть в третьем чтении два законопроекта о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы.

Накануне правительство дало положительный отзыв на законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. Вместе с тем законопроект не распространяется на машины такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмечается, что техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

6 сентября партия «Единая Россия» заявила о планах внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет.

