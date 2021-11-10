«Одноклассники» масштабно обновятся

Социальная сеть «Одноклассники» представила на онлайн-конференции OK.Update масштабное обновление. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Изменения затронут крупные сервисы соцсети. «Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах — увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента. Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов», — сказал глава «Одноклассников» Антон Федчин.

Так, пользователи будут получать в ленте новостей рекомендованные публикации — их можно увидеть после просмотра всех свежих постов от друзей и групп. Нейросети проанализируют предпочтения похожих друг на друга пользователей и составят круг их интересов по публичным действиям внутри соцсети. С помощью технологий компьютерного зрения и текстового анализа для каждого пользователя подберут наиболее релевантные публикации.

Изображение: Одноклассники 1 /6

Помимо этого, соцсеть анонсировала новый формат потребления — отдельную ленту вертикального контента. Она дополнит уже существующие форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android уже в конце 2021 года. В новой ленте будут показаны рекомендуемые публикации с вертикальным контентом: короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Благодаря простому интерфейсу пользователи смогут в любой момент посмотреть то, что им интересно, в доступном формате — каждая единица контента будет показана в полноэкранном режиме.

Также «Одноклассники» представили новую схему работы с создателями контента. До конца 2021 года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты. Таким образом создатели качественного и уникального контента смогут увеличить базу своих подписчиков и охват публикаций.

Кроме того, соцсеть активно развивает собственный сервис исчезающих фото и видео «Моменты»: за год его ежемесячная активная аудитория достигла 28 миллионов пользователей и составляет уже более половины аудитории «Одноклассников» в России. Вскоре публикации моментов станут доступны не только личным профилям, но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков.

Представители соцсети также анонсировали новое динамическое меню в мобильных приложениях — интерфейс будет адаптирован под каждого пользователя уже в 2022 году. Нейросеть определит активность пользователя в сервисах соцсети и станет показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Товары», а все, кто часто поздравляют друзей, — увидят в меню раздел «Подарки».

До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети с помощью встроенной системы безопасных платежей. Кроме того, «Одноклассники» представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами прямо внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели. Зрители трансляций смогут сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку.