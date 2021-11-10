Ургант высмеял оставшихся без кабинетов депутатов Госдумы

Телеведущий Иван Ургант во время записи своего вечернего шоу на «Первом канале» высмеял депутатов Государственной Думы, которым не хватило кабинетов. Отрывок выпуска доступен на YouTube. Ургант пошутил, что таких народных избранников можно сравнить с мигрантами, а само увеличение количества депутатов плохо сказывается на развитии демократии в стране.

«В Госдуме из-за увеличения количества сотрудников два десятка депутатов не имеют постоянных кабинетов. Так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведенных выборов появилась пятая фракция в Госдуме, и не осталось кабинетов. Это говорит о чем? Демократия мешает нормально работать Госдуме», — сказал телеведущий.

Ургант также подсказал варианты решения проблемы отдельным депутатам. Например, певцу Денису Майданову он предложил принимать избирателей в гитарном чехле, предварительно расчистив место от денег. А создателю телепрограмм о дикой природе Тимофею Баженову Ургант порекомендовал прямо в коридоре Госдумы накидать лапника и ельника и работать спокойно. «Нужно только разжечь костер, чтобы отгонять гнус», — иронично посоветовал ведущий «Вечернего Урганта».

«Например, Анатолий Вассерман. Ну ему нужен кабинет? Да ему не нужен кабинет. У него в жилетке все необходимое, включая стул, кресло и портрет президента», — добавил Ургант.

Тем временем депутат от КПРФ Михаил Матвеев проник в выделенный ему кабинет в здании Госдумы и пожаловался на его полную неготовность. По словам Матвеева, помещение полностью пустует — в нем нет никакой мебели и техники. На кадрах, которыми он поделился в сети, видны лишь голые стены, пол и окна с жалюзи.