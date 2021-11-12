Необычный светящийся шар в небе российского города попал на видео

Светящийся объект в небе Петербурга, Ленинградской области и Карелии попал на видео

Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии заметили светящийся объект в небе. Его сняли на видео, кадры публикует РИА Новости.

На видео можно наблюдать необычный светящийся шар, который пролетает в небе и уходит за горизонт. Авторы ролика удивляются. «Ничего себе, ты видела? Это что такое было?», «О Боже!» — говорят очевидцы природного явления.

По словам кандидата физико-математических наук, заведующего наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игоря Измайлова, светящийся объект может быть болидом — небольшим метеором — или пиротехникой, передает «Газета.Ru». При этом специалист отметил, что для точного определения необходимо видео с другого ракурса.

Измайлов добавил, что падающие метеоры можно увидеть в небе Санкт-Петербурга примерно раз в месяц.

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