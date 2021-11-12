Сбер продаст долю в VK Group

Сбер продаст Газпромбанку свои акции в АО «МФ Технологии», контролирующем долю в 57,3 процента голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Об этом говорится в сообщении Сбера, передает ТАСС.

«Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36 процентов акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3 процента голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиарда рублей», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Сбербанк Европа» договорился с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Общая сумма сделки составит около 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Одобрение сделки ожидается в 2022 году.