Мужчина самостоятельно разыскал угнанный мотоцикл в другой стране

Житель английского города Оксфорд, графство Оксфордшир, столкнулся с бездействием полиции и самостоятельно разыскал в другой стране угнанный у него мотоцикл. Об этом сообщает The Mirror.

67-летний Келсон Чорли был вне себя от ярости, когда из гаража украли его мотоцикл AJP PR7. Мужчина заявил о произошедшем в полицию, но сотрудники правоохранительных органов отказались разыскивать преступников. В страховой компании тоже не смогли помочь англичанину, и тогда он устроил собственное расследование.

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Байкер установил, что похитители вывезли мотоцикл из страны и он оказался в 2,7 тысячи километров от Оксфорда, в маленьком румынском городе к северу от Бухареста. Англичанин обнаружил, что мотоцикл выставили на продажу в соцсетях.

Он добрался до Румынии и благодаря местной полиции смог забрать свой мотоцикл. «Когда я приехал в местный полицейский участок и посмотрел на сайте, где мотоцикл находится, они сказали, что смогут найти его, и сделали это менее чем за сутки», — подчеркнул мужчина.

По его словам, когда полицейские установили личность нового владельца мотоцикла, они просто отправились к нему и нашли транспортное средство. «Я ожидал, что это путешествие будет наполнено событиями, но не думал, что у него будет счастливый финал. Я не ожидал, что найду мотоцикл», — признался англичанин.

Чорли отметил, что даже лично встретился с этим человеком. «Мы пожали друг другу руки, и он сказал, что готов выкупить у меня мотоцикл. Я ответил, что этого не случится», — заявил англичанин. Похититель очень удивился, что его поймали. Чорли подчеркнул, что ему неизвестно, наказала ли полиция злоумышленника. Он предполагает, что уговор состоял в том, что тот вернет мотоцикл и дело закроют. В настоящее время байкер занимается переправкой транспортного средства домой.

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