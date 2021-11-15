В посольстве отреагировали на обвинение чеченцев в миграционном кризисе

Посольство России не получало обращений от обвиненных в миграционном кризисе чеченцев

Посольство России не получало официальных уведомлений от польских властей о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Так в российском диппредставительстве отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать заявление польской прокуратуры.

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«Обращений наших граждан в российские консульские учреждения с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало», — добавил пресс-атташе Владимир Александров.

Ранее польская прокуратура заявила, что двум задержанным россиянам-чеченцам и еще одному гражданину Украины были предъявлены обвинения в организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился несколько дней назад. Толпы мигрантов пытаются пересечь границу, их останавливают польские силовики. ЕС возложил вину за сложившуюся ситуацию на официальный Минск и решил ввести новые санкции против Белоруссии. При этом власти Польши также обвиняют в происходящем Москву, а польский вице-премьер даже предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить им участие в спортивных состязаниях.