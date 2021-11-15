Стремление спасти планету ударило по угольным компаниям

Стремление стран ООН спасти планету от глобального потепления ударило по угольным компаниям. Акции угольных компаний 15 ноября обвалились после завершения климатического саммита (Cop26) и публикации итогового соглашения — Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact).

Акции крупных китайских компаний по добыче энергетического угля China Shenhua Energy и Yanzhou Coal упали на 1,7 и 4 процента соответственно, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. В Индонезии, мировом лидере по объему экспорта этого вида топлива, ценные бумаги самой крупной угольной компании Bumi Resources подешевели на 5,7 процента, по данным Индонезийской фондовой биржи. Акции других крупных производителей страны, Adaro Energy и Indika Energy, упали на 5,3 и 6,9 процента соответственно. Обвал стоимости этих акций был обусловлен также ростом производства угля в Китае, который ранее сильно зависел от индонезийского топлива.

На торгах в Австралии акции компании по добыче энергетического угля Whitehaven Coal упали на 2,4 процента, а ценные бумаги ее конкурента New Hope — на 1,5 процента. Бумаги австралийских горнодобывающих компаний South32 и Coronado Global Resources снизились на 2 и 4,3 процента соответственно. Стоимость акций угольных компаний России существенно не изменилась по окончании саммита в Глазго.

Климатические переговоры ООН в Глазго завершились 13 ноября. В этот день было подписано соглашение по дальнейшему использованию ископаемого топлива. Хотя изначально страны-участники планировали прописать в договоре полный отказ от угля, после возражений Китая и Индии итоговая формулировка была смягчена — государства решили «постепенно сокращать» его использование, пишет Reuters.

Кроме того, около 50 стран-участников договорились о переходе от использования угольных электростанций к чистой энергии, а также о прекращении выдачи разрешений на новые угольные проекты. Россия, Китай и США подписать соглашение отказались. Всего в конференции приняли участие более 200 государств. «Реальность такова, что уголь будут использовать только в течение следующего десятилетия или около того», — заключил в разговоре Reuters главный исполнительный директор сиднейской исследовательской компании Deep Data Analytics Матан Сомасундарам.