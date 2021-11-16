Найден самый восточный римский акведук

Исследователи из Армении и Германии во время раскопок древнего города Арташат обнаружили руины римского арочного акведука — самого восточного из известных. Посвященная находке статья ученых опубликована в журнале Archäologischer Anzeiger.

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Сначала археологи изучили территорию предполагаемых раскопок геомагнитным методом. Составленная карта аномалий позволила отчетливо выделить пунктирную линию. Полученная с помощью зондирования трехмерная модель помогла правильно определить места для бурения. «Мы использовали спутниковые снимки и инфракрасные изображения с беспилотника для визуализации расположения колонн акведука», — рассказывает один из исследователей, заведующий отделом археологии Древней Армении Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения Мкртич Зардарян. Проанализировав возможные маршруты воды к месту назначения, исследователи воспроизвели ход акведука.

Изучение мертеля — кладочной смеси — показало, что он был составлен по традиционному римскому рецепту. Анализ образцов почвы позволил датировать строительство акведука временным отрезком между 60 и 460 годами. По мнению исследователей, он был построен во время правления императора Траяна. «Массивные фундаменты — свидетельство незавершенного моста-акведука, построенного римской армией между 114 и 117 годами. В то время планировалось, что Артаксата (эллинизированное название Арташата — прим. «Ленты.ру») станет столицей римской провинции Армения», — отмечает один из авторов работы, профессор Мюнстерского университета Ахим Лихтенбергер. После смерти Траяна, при котором Римская империя достигла максимальных размеров, в 117 году его преемник Адриан оставил провинцию Армения до того, как акведук успели достроить.

