Раскрыта главная особенность российского дрифта на Дальнем Востоке

Главная особенность дрифта на Дальнем Востоке заключается в отказе от использования ручного и основного тормоза. Об этом рассказал гонщик, один из первых дрифтеров в России, владелец и основатель школы спортивного дрифта во Владивостоке Дмитрий Семенюк в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

«У нас есть сцепление. У нас есть газ. И у нас есть руль. Больше инструментов для управления автомобилем у нас нет. Мы должны, скажем так, чувствовать автомобиль настолько, чтобы управлять им без вспомогательных инструментов», — сказал Семенюк.

Гонщик объяснил, что сложность такой техники в том, чтобы правильно распределить скорость и вымерить точку постановки автомобиля. В своей школе Семенюк вообще запрещает ученикам пользоваться ручником и тормозом — это главная фишка школы дрифта во Владивостоке. «Ты учишься, и ты должен это уметь без этих штук [снижать скорость], и когда ты умеешь, то не использовать ручник и тормоз вообще не составляет какого-то большого труда», — отметил дрифтер.

Дрифт — это техника прохождения поворотов с использованием контролируемого заноса. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» в начале 2000-х. В то время российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е годы в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.