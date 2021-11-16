Сообщения о тяжелых побочных эффектах вакцинации оказались недостоверными

Сообщения о том, что после вакцинации от коронавируса у людей возникают тяжелые побочные эффекты, оказались недостоверными.

В ноябре в соцсетях начали появляться публикации, рассказывающие о негативных последствиях вакцинации. Так, 12 ноября в паблике «ТОЛЬЯТТИ» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение, автор которого, заявлял, что горожане жалуются на тяжелые побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. В частности, по его словам, у одной из местных жительниц после прививки отказала нога, и отмечались другие многочисленные побочные реакции. Также в публикации говорилось, что прошедшие вакцинацию люди все равно заражаются коронавирусом и переносят заболевание тяжело. В частности, автор привел историю о мужчине, который после прививки приехал в Тольятти и тяжело заболел COVID-19.

При этом в качестве источника данной информации автор указал двух женщин, стоявших в очереди в местной больнице. Их имена и личные данные в сообщении не приводились, как и другие детали, способные подтвердить указанную информацию. Какие-либо данные о самом авторе также не указывались.

Спустя три дня, 15 ноября, аналогичное сообщение появилось в паблике во «ВКонтакте» другого региона России — «Подслушано в Брянске». В публикации приводилась идентичная информация, также без указания достоверных источников. Единственным изменением стало исключение названия города Тольятти из текста сообщения.

При этом согласно официальной информации, размещенной на сайте Минздрава России, в целом все вакцины, применяемые в настоящее время в стране, переносятся хорошо, а поствакцинальные реакции в основном имеют легкую степень тяжести. Так, среди наиболее частых побочных реакций после применения вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» называются непродолжительный гриппоподобный синдром, болезненность, покраснение и отечность в месте инъекции, после применения вакцины «ЭпиВакКорона» — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса, а после применения вакцины «КовиВак» — боль и уплотнение в месте введения, головная боль, а также кратковременное повышение температуры.

Информация о том, что привитые от коронавируса, тяжелее переносят заболевание в случае заражения, ранее также опровергались. Так, врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщал, что, хотя вакцинация не дает полной гарантии, что человек не заразится, она снижает интенсивность заболевания, писала «Газета.Ru».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь также отмечал, что максимально тяжело COVID-19 протекает именно у невакцинированных, передавал телеканал «360». По его словам, абсолютное большинство мест в реанимациях российских больниц занимают те, кто не привился от коронавируса.