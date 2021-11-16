Депутат рассказал о дрифтерах среди российских полицейских

Бывший гонщик и штурман, в 1990-е ввозивший японские машины, ныне приморский депутат Алексей Козицкий рассказал, что лично знал дрифтеров среди российских полицейских. По его словам, один из них до сих пор работает в ГИБДД, но не ездит на старой машине, потому что «на работе не поймут». Об этом Козицкий заявил в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

«Были такие [полицейские], но сейчас таких нет. Нельзя сказать, что они двуличные — еще лет пять-семь назад (…) это можно было делать. У меня есть очень хороший товарищ, который в свое время принимал участие в соревнованиях на "Змеинке" (легендарный картодром, который считается местом зарождения дрифта в России — прим. «Ленты.ру»), мы с ним вместе гоняли», — рассказал Козицкий.

По его мнению, если бы в ГИБДД увидели, что их сотрудник гоняет, его уволили бы. Даже когда знакомый Козицкого был гонщиком, он выступал на соревнованиях не под своей фамилией.

«Знаю еще одного парнягу, но тот просто повзрослел и продал машину. Работает в ГИБДД», — добавил Козицкий.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России в начале 2000-х, после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Тогда российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.