Раскрыто влияние фильма «Форсаж» на российских дрифтеров

Гонщик Евгений Ефанов раскрыл влияние серии фильмов «Форсаж» на российских дрифтеров. По его словам, американская кинофраншиза дала большой толчок для развития дрифта в России начала 2000-х, поскольку в то время больше было «нечего смотреть». Об этом он рассказал в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

«Это начало двухтысячных. У нас нечего было смотреть. Вот тогда и вышел первый, второй и, главное, третий фильм "Форсаж" ["Тройной форсаж: Токийский дрифт"]. Это был большой толчок для того, что делают сейчас пацаны для дрифта, для гонок, для шума, для истории», — рассказал Ефанов.

По его словам, «деды гоняли» на «жигулях», и это мало кого интересовало, а сейчас вышло уже десять частей «Форсажа», и вся страна дрифтит, как герои этого фильма.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность как раз после выхода фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» в начале 2000-х. Тогда российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь они устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.