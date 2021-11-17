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Сообщения о радикальных мерах властей против населения оказались недостоверными

Информация о готовящихся радикальных мерах властей против населения не подтвердилась
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сообщения о том, что власти в России якобы готовят радикальные меры против населения, оказались недостоверными.

В июле 2021 года пользователями соцсетей начали массово распространяться публикации с идентичным содержанием, в которых говорилось о том, что жители России должны готовиться к радикальным мерам со стороны правительства. В частности, подобные сообщения появлялись на личных страницах юзеров во «ВКонтакте» с 7 июля.

Авторы заявляли, что города в стране будут закрываться, а перемещение граждан будет ограничено. Также в публикациях говорилось о возможности применения органами госвласти насилия в отношении жителей, проведения эвакуации, к которой уже якобы начали готовить российских школьников, а также полного запрета на обладание оружием и его конфискации у граждан.

Кроме того, в сообщениях упоминался некий закон, который якобы был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и разрешает увозить детей без ведома родителей, а также некий акт, позволяющий производить медицинское вмешательство в отношении детей и подростков. Также в публикациях утверждалось, что в России могут быть отключены все коммуникации и возможны перебои в поставках продовольствия. В связи с этим авторы призывали граждан запасаться продуктами и оружием и переезжать в заброшенные деревни.

При этом в публикациях не приводились какие-либо источники указанной информации, достоверность которых может быть подтверждена. В ряде случаев авторы прямо указывали на отсутствие у них конкретных доказательств, апеллируя к тому, что у них «нет времени компоновать все доказательства в виде текстов, актов и фотографий». В то же время в качестве одного из источников указывался американский мультипликационный сериал «Симпсоны».

В то же время некоторые факты намеренно искажались. В частности, под упомянутым законом, одобренным Мишустиным, по всей видимости, подразумевался законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью и который был поддержан правительством в ноябре 2020 года, однако позже был отозван для дальнейшей доработки.

Законопроектов о запрете оружия для населения в России также не принималось. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного оружия, гладкоствольного, длинноствольного оружия самообороны до 21 года и предусматривающий жесткие ограничения для тех, у кого в прошлом были проблемы с законом. До этого Госдума также приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия, расширяющий возможности медицинского тестирования претендента на лицензию, сообщали «Известия». Однако данные документы не налагают полного запрета на обладание оружием.

Данных о том, что кто-либо из официальных лиц органов госвласти и силовых ведомств озвучивал информацию о готовящейся масштабной эвакуации населения и закрытии ряда российских городов, в открытых источниках нет.

Предполагается, что изначально текст был задуман как сатирический, однако в дальнейшем он получил широкое распространение в соцсетях. Помимо пользователей «ВКонтакте», его неоднократно размещали на своих страницах юзеры соцсети «Одноклассники». Также на основании изложенной в подобных публикациях информации ряд пользователей YouTube начал создавать подробные инструкции о том, как готовиться к эвакуации и насилию со стороны властей. При этом в СМИ публикации широкого охвата не получили.

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