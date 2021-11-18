Спасаться от глобальной катастрофы решили с помощью пива

Австралийские пивовары придумали необычный способ спасения от глобальной катастрофы. Выбросы углекислого газа при ферментации хмеля решили улавливать и скармливать микроводорослям для превращения их в кислород, сообщает Reuters.

По оценкам аналитиков, для поглощения углерода от производства шести банок пива одному дереву потребуется около двух дней. Чтобы сократить вредное воздействие на планету, сотрудники сиднейской компании Young Henrys при помощи ученых создали два «биореактора», куда поместили триллионы микроорганизмов — эти водоросли внутри 400-литровых емкостей поглощают углерод, перерабатывают его и выделяют кислород.

На предприятии убеждены, что польза каждого из сосудов для атмосферы равна эффекту от высадки двух гектаров леса. «Мы могли бы разрушить весь наш участок и посадить деревья, но потребуются годы, прежде чем они поглотят такой же объем углекислого газа и произведут столько же кислорода. Это потрясающее решение для улавливания углерода в городской среде», — отметил один из основателей Young Henrys Оскар МакМахон (Oscar McMahon).

Участвовавшие в разработке «биореакторов» австралийские ученые собираются исследовать возможность применения этой технологии для нейтрализации выбросов метана на фермах. Ранее австралийское правительство решило не включать сокращение этого мощного парникового газа в национальную стратегию по декарбонизации. Власти побоялись, что ради предотвращения климатического кризиса придется расстреливать коров и разрушить важное для многих регионов страны сельское хозяйство.