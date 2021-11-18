Раскрыта причина смерти актера из фильма «Ночной дозор» Игоря Савочкина

Российский актер Игорь Савочкин, известный по фильму «Ночной дозор», умер из-за проблем с печенью. Причину смерти раскрыли в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что у артиста произошла печеночная декомпрессия. Известно также, что Савочкин боролся с неназванным онкологическим заболеванием.

О смерти Игоря Савочкина стало известно в четверг, 18 ноября. Мужчина скончался в возрасте 58 лет. Одной из его последних работ стали съемки в ленте «Иван Денисович».

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года. Служил в театре «На досках» и в московском Театре на Покровке. Савочкин также работал в компании режиссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс». У актера было около сотни ролей в кино. Среди наиболее известных картин с его участием — «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Он также снимался в таких сериалах, как «Эпидемия», «Домашний арест», «Громовы» и «Метод».

