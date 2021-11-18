Изменения во внешности Уилла Смита напугали фанатов

Голливудский актер Уилл Смит появился в эфире американской программы The One Show и напугал фанатов своим внешним видом. Соответствующие посты появились в Twitter.

53-летняя знаменитость предстал перед камерами в классическом костюме в клетку, сиреневой рубашке и фиолетовом галстуке с золотым орнаментом. Известно, что артист снялся в шоу, чтобы анонсировать фильм «Король Ричард», в котором он сыграл главную роль.

Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Уилла Смита. По их мнению, артист избавился от морщин на лице с помощью косметологических процедур. «Что произошло со Смитом? Он говорит как робот», «Что произошло с лицом Уилла Смита?», «Смит не выглядит как Смит», «Что Уилл Смит сделал со своим лицом?», «Очень странные изменения», — удивились поклонники.

В ноябре внешний вид постаревшего Тома Круза расстроил его поклонников. Знаменитость засняли на аэродроме в Кембридже, Великобритания, где он учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8». Юзеры принялись обсуждать Круза в комментариях под опубликованными снимками.