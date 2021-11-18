Нелегалов из Белоруссии поймали рядом с Чернобылем

Украинские силовики поймали группу нелегальных мигрантов из Белоруссии рядом с Чернобылем. Видео задержания нелегалов опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

На кадрах видно, как в районе населенного пункта Денисовичи, находящегося в Чернобыльской зоне отчуждения, силовики задерживают четверых граждан Пакистана и Афганистана, которые пытались нелегально пересечь белорусско-украинскую границу.

По словам мигрантов, на территорию Украины они попали в сопровождении проводника из Белоруссии. Планировалось, что здесь нелегалов встретят, предоставят им новые документы и переправят в одну из стран Европейского союза (ЕС). Теперь их дальнейшую судьбу будут решать украинские правоохранительные органы.

Ранее в МВД Украины заявили, что прибывшие с территории Белоруссии нелегальные мигранты будут выдворены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. В ведомстве подчеркнули, что для этого существуют все необходимые юридические основания.