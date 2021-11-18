Молодым россиянам назвали вакансии с самыми высокими зарплатами: в список вошли разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, разработчик С# с удаленным форматом работы в иркутской компании может получать до 360 тысяч рублей.

Кандидат должен владеть языком программирования C# и системой Git, понимать принципы объективно-ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity. Также молодому специалисту необходимо иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.

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Молодой логопед в Подольске может заработать в месяц до 100 тысяч рублей. Соискатель должен иметь высшее специальное образование и курсы профессиональной переподготовки. Кандидаты без опыта работы проходят стажировку под руководством более опытного специалиста один месяц. Такая же зарплата (до 100 тысяч рублей) доступна слесарю-монтажнику в Жуковском. От специалиста требуется наличие личного автомобиля и водительского удостоверения и прохождение испытательного срока в один месяц.

До 90 тысяч рублей может зарабатывать мужской парикмахер с опытом работы от шести месяцев. Работодатель указал среди требований наличие личных инструментов и соблюдения дресс-кода барбершопа. Также компания готова рассмотреть кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением. Повару-пиццамейкеру в Новосибирске предлагают до 85 тысяч рублей в месяц и возмещение затрат на такси.

Ранее сообщалось, что вакансии программистов, инженеров и руководителей среднего звена названы самыми высокооплачиваемыми в российских городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек.