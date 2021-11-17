Раскрыта разница в зарплатных ожиданиях москвичей и остальных россиян

Москвичи ожидают зарплаты на 45 процентов выше, чем в среднем жители России. Об этом говорится в исследовании hh.ru, передает ТАСС.

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Москвичи в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей. На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы получать 54 498 рублей (на три процента больше, чем остальные россияне). На третьем месте — жители Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 рублей (на 13 процентов меньше среднего по стране). Раскрыты и самые скромные зарплатные аппетиты, они оказались у жителей Барнаула (34 533 рубля, что на 34 процента меньше, чем ожидания по стране).

На такую большую разницу в зарплатах у работников в Москве по сравнению с их коллегами по России влияют несколько факторов: уровень цен на жилье, на продукты, транспорт, досуг. Кроме того, на столичном рынке труда низкий уровень безработицы во всех секторах. Работодатели поддерживают высокий уровень зарплат, чтобы выглядеть привлекательно в борьбе за персонал, отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что больше четверти россиян хотели бы получить 30 тысяч рублей в качестве прибавки к зарплате. Этого им хватило бы для комфортной жизни. При этом большинству россиян (около 70 процентов) не хватает их текущей зарплаты.