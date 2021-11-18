На Украине опровергли задержание нелегалов неподалеку от Чернобыля

В МВД Украины опровергли задержание нелегальных мигрантов в Чернобыльской зоне отчуждения

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины прокомментировали информацию о незаконном пересечении белорусско-украинской границы группой нелегальных мигрантов неподалеку от Чернобыля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В МВД отметили, что полицейские Вышгородского района Киевской области опровергли задержание нелегалов в Чернобыльской зоне отчуждения.

«Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором, предположительно, украинские силовики ловят группу мигрантов, незаконно пересекших границу с Белоруссией и оказавшихся в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам нелегалов, оказавшихся гражданами Афганистана и Пакистана, на территорию Украины их привел белорусский проводник.