Меган Маркл высмеяла свою прическу в детстве

В 10 лет Меган Маркл сделала короткую кудрявую стрижку, как у актрисы Энди Макдауэл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о своей прическе в 10-летнем возрасте и рассмешила пользователей сети. Соответствующей информацией она поделилась в эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show).

Маркл объяснила, что в детстве была одержима актрисой Энди Макдауэл, которая сыграла роль Керри в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», и поэтому решила сделать короткую кудрявую стрижку. «А потом как будто все забыли сказать мне: “У тебя этнические волосы, ты не будешь выглядеть как Энди Макдауэл!” И вот что из этого вышло», — посмеялась она.

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Во время шоу на экране появились детские фото знаменитости в описанном образе. «Это был настоящий провал. В школе мне начали говорить, что я похожа на клоуна Красти из “Симпсонов”!» — добавила герцогиня.

Пользователей Twitter рассмешила история Маркл. «Как же здорово, что сама герцогиня Сассекская Меган Маркл на национальном телевидении говорит, что у нее этнические волосы! Это великолепно!», «Обожаю эти детские фотографии Меган Маркл!», «Какая прекрасная и открытая женщина! Очень смешной рассказ!», «Люблю ее за доброту и честность», «Это очень смешно!» — писали юзеры.

Ранее в ноябре Меган Маркл привлекла внимание фотографов платьем с глубоким декольте. Папарацци запечатлели ее с принцем Гарри в Нью-Йорке на гала-концерте Salute to Freedom, посвященном Дню ветеранов в США и Дню памяти в Великобритании. В качестве наряда знаменитость выбрала ярко-красное платье в пол бренда Carolina Herrera.