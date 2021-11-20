Водители собрали рассыпанные инкассаторами тысячи долларов и попали за решетку

В американском штате Калифорния инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по шоссе. Об этом сообщает KSWB-TV.

Двери фургона, перевозившего деньги, неожиданно открылись во время движения, и многочисленные купюры высыпались на проезжую часть. По словам одного из очевидцев, на дороге оказались тысячи долларов. Проезжающие машины стали останавливаться, и вскоре шоссе оказалось полностью перекрыто. Некоторые водители ловили разлетающиеся деньги, другие — снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

Полиция прибыла почти через час. Двух человек, мужчину и женщину, собиравших рассыпанные купюры, арестовали на месте происшествия. Остальные водители успели скрыться с деньгами, но также рискуют попасть за решетку. Их рассчитывают найти по видеозаписям инцидента, появившимся в соцсетях. Кроме того, сборщиков разлетевшихся купюр снимал водитель инкассаторского автомобиля.

«Если вы нашли деньги на шоссе, то они вам не принадлежат, — заявил сержант Калифорнийского дорожного патруля Кертис Мартин. — Это деньги Федеральной корпорации по страхованию вкладов, этого инкассаторского автомобиля и банка. Их нужно вернуть». Он добавил, что не может гарантировать, что люди, вернувшие деньги, смогут избежать наказания.

Ранее сообщалось, что в американском городе Индианаполис, штат Индиана, из машины инкассаторов выпали несколько мешков с деньгами. Проезжавшие мимо люди набивали купюрами карманы до приезда полиции.