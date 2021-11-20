Пилот учебного самолета погиб на авиабазе в США

В США погиб пилот во время инцидента с учебным самолетом T-38C Talon на базе «Лафлин»

В США в результате инцидента с участием двух учебных самолетов погиб пилот. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявили представители авиабазы «Лафлин» в американском штате Техас.

Согласно заявлению военных, инцидент с реактивными самолетами T-38C Talon произошел на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что еще двое человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование произошедшего, о причинах происшествия не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Греции во время вынужденной посадки на авиабазе Андравида разбился истребитель F-16, пилот самолета жив. Авария произошла около 16:00 (17:00 по московскому времени) 18 ноября. Истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления и был поврежден. Летчик вынужденно катапультировался.

