Россиянка рассказала об отдыхе в отеле Сочи с «криминально низкими ценами»

Россиянка поделилась опытом проживания в бюджетном отеле в Сочи за 635 рублей в сутки

Россиянка сняла номер в отеле Сочи стоимостью 635 рублей в сутки и рассказала об условиях проживания. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, сначала она не поверила таким «криминально низким» ценам и подумала, что в этом есть какой-то подвох. По ее словам, обычно даже одно койко-место в сочинских хостелах стоит несколько тысяч рублей. «Рейтинг немного смутил, но любопытство взяло верх над разумом и, долго не думая, я нажала кнопку "забронировать"», — написала автор.

В итоге гостиница блогерше понравилась. В качестве единственного недостатка она указала отсутствие лифта, и постояльцам пришлось подниматься с тяжелыми чемоданами на третий этаж по лестнице.

В номере была двуспальная кровать, две тумбочки, телевизор, холодильник, стол и шкаф для вещей. Россиянка также удивилась, что в таком дешевом отеле она обнаружила одноразовые средства личной гигиены.

Однако больше всего ее удивило наличие собственной ванной комнаты и балкона. «Ну и чем вам не вариант для бюджетного отдыха?» — заключила автор.

Ранее в ноябре туроператоры перечислили бюджетные отели в Турции для отдыха в несезон. В подборку вошли гостиницы с подогреваемыми бассейнами, которые особо популярны после завершения купального сезона. Самый дешевый вариант — отель Linda Resort в Сиде, где можно отдохнуть неделю за 23,9 тысячи рублей.