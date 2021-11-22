Честность бездомного растрогала прохожих и помогла ему обрести крышу над головой

Бездомный из английского города Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир, обрел крышу над головой благодаря честности и откровенной надписи на табличке. Об этом сообщает Yorkshire Live.

38-летний Майкл Бакнелл рассказал, что у него были проблемы с деньгами и арендодателем, и в какой-то момент он остался без жилья и без средств к существованию и оказался на улице. Он добавил, что устал скитаться по улицам и решил собрать денег и попробовать найти работу, чтобы переехать в свое жилье до Рождества.

Однако Бакнелл достаточно быстро столкнулся с суровой реальностью и негативом со стороны прохожих. Его беда никого не растрогала и не вызвала желания помочь, наоборот, бездомный всех раздражал. «Я не люблю попрошайничать — я считаю это довольно унизительным. На меня плевали, били, обвиняли в том, что я прошу денег только для того, чтобы принимать наркотики», — отметил он.

Устав от постоянного унижения, мужчина решил изменить текст на табличке, с помощью которой он собирал деньги, и написал: «Меня зовут Майкл, я не употребляю наркотики или алкоголь, мне просто не повезло, что я стал бездомным. Я ищу любую работу и подработку. Спасибо за помощь и доброту, Майкл».

Объявление бездомного увидела женщина по имени Молли Мэй. Она сфотографировала надпись и разместила ее в Facebook с призывом пожертвовать деньги на помощь Бакнеллу. Этот пост поменял отношение многих местных жителей к британцу: они стали чаще давать ему деньги и еду. Спустя некоторое время мужчине удалось накопить 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей) и снять жилье в организации, занимающейся помощью бездомным.

Ранее сообщалось, что незнакомцы в США собрали в интернете крупную денежную сумму на жилье для бездомного.