Мужчина четыре года играл в лотерею одними числами и выиграл 28 миллионов рублей

Американец несколько лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и разбогател

Житель американского населенного пункта Гранд Вью, штат Висконсин, четыре года играл в лотерею одними и теми же числами и в итоге выиграл. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

62-летний Кертис Олсон приобрел лотерейный билет в магазине города Айронвуд, штат Мичиган. Он вписал туда те же числа, которыми играл уже четыре года. В результате американец сорвал джекпот и разбогател.

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«На следующее утро после розыгрыша я проверил числа и сразу узнал их. В течение нескольких дней я не мог отойти от шока: я не мог поверить в это. Мы с женой на седьмом небе от счастья!» — заявил мужчина. Олсон предпочел забрать приз в виде единовременной выплаты, а не получать по 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) ежегодно в течение всей жизни. После уплаты налогов его выигрыш составил 390 тысяч долларов (28,3 миллиона рублей).

Мужчина заявил, что выигрыш позволит ему оплатить счета и повысить уровень жизни. «Такой выигрыш меняет жизнь. Приятно знать, что в неожиданных ситуациях, таких как поломка машины, нам больше не придется беспокоиться о том, где найти денег», — подчеркнул Олсон.

Ранее сообщалось, что житель американского города Мексико, штат Миссури, пять лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и разбогател, сорвав джекпот. Американец планирует потратить деньги на то, чтобы закрыть кредиты.

