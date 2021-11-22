ФСБ обнаружила дома у россиянина склад боеприпасов

В Свердловской области ФСБ задержала местного жителя за наркотики и склад боеприпасов

В Свердловской области против местного жителя, организовавшего дома склад боеприпасов, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Незаконную деятельность жителя поселка Красный вскрыли сотрудники ФСБ. Дома у мужчины нашли два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, патроны и наркотики.

Против задержанного возбуждены дела по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, хранение взрывных устройств»), части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение оружия, боеприпасов») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ») УК РФ.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиян, создавших в гараже подпольную оружейную мастерскую. Трое мужчин от 28 до 34 лет занимались доработкой охолощенных образцов оружия, превращая его в боевое.