Производители удобрений заморозят цены на продукцию

«Ъ»: производители минудобрений зафиксируют среднюю цену на товар до мая-июля 2021 года

Производители миниральных удобрений заморозят цены на продукцию на уровне средних значений до мая-июля 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что правительство решило использовать возможные инструменты, чтобы не создавать дефицит этого товара для сельхозпроизводителей и не сорвать весеннюю посевную. Соответствующий вопрос обсуждался в Минсельхозе 19 ноября.

Ведомство уже собрало заявки потребителей в регионах и направило их в Минпромторг, который должен распределить их по производителям. В ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценили, что российскому сельскому хозяйству требуется около 4,7 миллиона тон в 2022 году.

16 регионов с наибольшим потреблением заключат соглашения с производителями, в которых будут закреплены обязательства по объемам поставок и закупок.

«Помимо фиксации цен речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок. Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — указал гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев.

3 ноября правительство приняло постановление, ограничивающее экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года. Квота распространяется на страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Размер квот — 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил новые меры необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями, чтобы избежать повышения цен на продовольствие.

