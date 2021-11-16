В России захотели остановить подорожание удобрений

Министерство сельского хозяйства России захотело остановить рост цен на минеральные удобрения. С соответствующей просьбой в письме ведомство обратилось к правительству страны еще 1 ноября, пишут «Известия».

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на минеральные удобрения — это станет долгосрочной мерой по регулированию рынка. В письме ведомства правительству подчеркивается, что с конца 2020 года в России и мире наблюдается подорожание продовольствия.

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Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), в сентябре 2021 года цены на продукты превысила аналогичный прошлогодний показатель на 32,8 процента. В России продовольственная инфляция за год в сентябре достигла 9,2 процента, а производство продукции сельского хозяйства увеличилось в стоимости на 15-25 процентов. При этом цена на минеральные удобрения за год взлетели на 125 процентов.

Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке увеличиваются из мировых. Дефицит этого товара снизит урожайность, предположили в ведомстве, и призвали разработать специальный нормативно-правовой акт. В документе следует закрепить показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который формируется в зависимости от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель продемонстрирует значение ниже определенного уровня, то стоимость товара зафиксируют для продажи.

Ранее сообщалось, что в России ограничили экспорт азотных удобрений по 31 мая 2022 года. Производители должны распределить квоту между собой до 25 ноября.