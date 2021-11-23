Психиатр оценил идею изменить правила получения медсправок для автомобилистов

Сейчас из-за загруженности медиков есть вероятность упустить наркозависимых людей, поэтому предложенные нововведения о получении справок для автомобилистов оправданы. Так идею Минздрава России оценил врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев, его слова приводит РЕН ТВ.

Врач отметил, что уровень медосмотров в наркодиспансерах низкий, из-за большого количества желающих пройти обследования. При этом врачи финансово заинтересованы быстро проводить осмотр, так как их зарплата зависит от количества пациентов.

При этом Казанцев отметил, что наркотические средства приводят к заторможенности и сонливости или наоборот к чрезмерной активности. Это может навредить человеку за рулем.

Также врач отметил, что многие люди узнают о своих проблемах со здоровьем во время прохождения медкомиссии.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. Предлагаемый ведомством документ определяет группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. В частности, по задуманным правилам, автомобилистов, у которых будут видны следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.