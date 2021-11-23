Российский корабль отправится на маневры в Индонезию

В территориальных водах Индонезии с 1 по 3 декабря 2021 года пройдут первые в истории военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при АСЕАН Александра Иванова.

«С российской стороны в них примет участие большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"», — заявил дипломат. Судно отправится в район Северной Суматры. В рамках маневров будет отработано взаимодействие между ВМФ России и ВМС стран — членов АСЕАН. Это необходимо для обеспечения безопасности морской торговли и судоходства.

«Учения будут разделены на две фазы — виртуальную и морскую», — добавил собеседник ТАСС. По его словам, учения откроет министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Ранее президент России Владимир Путин дал оценку позиции России и АСЕАН по ключевым вопросам. По словам российского лидера, позиции стран во многом близки, кроме того, есть предпосылки для усиления сотрудничества в области стратегической стабильности, развития экономики.