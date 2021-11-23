Назван способ безопасной отправки фотографий на iPhone

Для безопасной отправки фотографий на iPhone следует удалить метаданные снимка. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалисты медиа рассказали, что каждый сделанный на смартфон Apple снимок имеет метаданные. Это информация, которая содержит в себе данные о размере файла, дате съемки и месте, где фото было сделано. По словам авторов, этими данными могут воспользоваться злоумышленники, чтобы, например, узнать местоположение жертвы.

В материале журналисты назвали способ безопасной отправки фотографий. Перед тем, как поделиться снимком, нужно зайти в приложение «Фото», выбрать изображение, смахнуть вверх и нажать на кнопку «Изменить». В этом разделе стоит выбрать пункт «Без геопозиции». В этом случае отправленная фотография не будет иметь метаданных.

Чтобы запретить смартфону записывать данные о съемке, нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность», перейти в подраздел «Службы геолокации», найти «Фото» и выбрать опцию «Никогда».

Ранее специалисты назвали способы ускорить зарядку iPhone. По их словам, в первую очередь нужно отказаться от адаптера мощностью пять ватт, которыми комплектовались устройства американского бренда до 2020 года.